Soforthilfe in Hagen

Der Antrag muss anschließend per Mail an soforthilfe@stadt-hagen.de geschickt werden. Betroffene bekommen Barschecks, die bei der Sparkasse HagenHerdecke eingelöst werden können. Die Stadt Hagen unterstützt Haushalte mit 200 Euro. Für jedes weitere Haushaltsmitglied gibt es jeweils 100 Euro dazu. Das Land zahlt an jeden Haushalt nochmal 1.500 Euro und für jede weitere Person 500 Euro. Wichtig: Insgesamt kann ein Haushalt maximal 3.500 Euro erhalten. Die Landeshilfe kann im Gegensatz zur städtischen Hilfe aufs Konto überwiesen werden. Am Montag wird in der Stadt ein Informationsblatt ausgeteilt, in dem alle Infos zur Auszahlung der Soforthilfe zusammengefasst sind.