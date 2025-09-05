Sparkasse fördert Basketball-Nachwuchs
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 09:59
Die Sparkasse an Volme und Ruhr ist ein großer Basketball-Fan. Ein Beleg dafür ist die Jugendbasketballförderung, dafür stellt das Haus auch in der aktuellen Saison 35.000 Euro zur Verfügung. Die Sparkasse hat das bei einem treffen mit Vertretern von fünf Hagener Basketballvereine noch einmal bestätigt.
Seit über 20 Jahren gibt es die Jugendbasketballförderung. Der Erfolg gibt dem Konzept Recht. Der Basketballnachwuchs wird vom Grundschulalter an begleitet, und das bis hin zu den JBBL- und NBBL-Mannschaften von Phoenix Hagen und der Basketballakademie Hagen. Jedes Jahr profitieren viele hundert Kinder von dem kontinuierlichen und nachhaltigen Engagement, das nachweislich erfolgreich die intensive Nachwuchsarbeit in den Vereinen unterstützt.
Dazu kommt der Sparkannen-Cup der U12 am 3. Oktober, ausgerichtet vom Basketball Boele Kabel e.V. In der Regel zeigen im Turnier mehr als 120 Kinder, was nachhaltige Nachwuchsarbeit bedeutet.