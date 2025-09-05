Sparkasse fördert Basketball-Nachwuchs

Seit über 20 Jahren gibt es die Jugendbasketballförderung. Der Erfolg gibt dem Konzept Recht. Der Basketballnachwuchs wird vom Grundschulalter an begleitet, und das bis hin zu den JBBL- und NBBL-Mannschaften von Phoenix Hagen und der Basketballakademie Hagen. Jedes Jahr profitieren viele hundert Kinder von dem kontinuierlichen und nachhaltigen Engagement, das nachweislich erfolgreich die intensive Nachwuchsarbeit in den Vereinen unterstützt.

Dazu kommt der Sparkannen-Cup der U12 am 3. Oktober, ausgerichtet vom Basketball Boele Kabel e.V. In der Regel zeigen im Turnier mehr als 120 Kinder, was nachhaltige Nachwuchsarbeit bedeutet.