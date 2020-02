Sparkasse HagenHerdecke fördert den Hagener Karneval

Dafür kamen auch gestern wieder viele Vertreter der Karnevalsvereine zum Empfang ins Beratungs-Center in Boele. Dieses Jahr verteilt die Sparkasse 5.000 Euro auf fünf Vereine - darunter zum Beispiel an die Loßröcke Boele und an die Tanzgarde der KG Volmefunken. Frank Mohrherr von der Sparkasse HagenHerdecke vergibt mit Freude den Spendencheck.

© Radio Hagen