Sparkasse stiftet 374.000€ für gemeinnützige Projekte

Das Geld wird auf 25 Hagener Organisationen verteilt, die sich im Vorfeld mit ihren Projekten mit Nachhaltiger Wirkung bewerben konnten. Sie erhalten nun Zusagen zwischen 5.000 und 50.000 Euro. "Es ist großartig zu sehen, wie viele meist ehrenamtlich tätige Menschen sich in und für Hagen engagieren“ , so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse an Volme und Ruhr, Frank Walter.

Vereine, an die gespendet wurde

Folgende Vereine können sich über finanzielle Unterstützung der Sparkasse freuen:





- Arbeit-Leben-Zukunft (ALZ) GmbH unter dem Dach der

Diakonie Mark-Ruhr gGmbH

- Basketball Boele-Kabel e. V.

- BDKJ Stadtverband Hagen e. V.

- Biologische Station Hagen e. V.

- BUNDjugend Bildungszentrum und Jugendgästehaus

Marienhof gGmbH

- CVJM e. V.

- Deutsche Eiche Kückelhausen e. V.

- East-West-East Germany e. V.

- Eintracht Hagen e. V.

- Elternverein "Die Wurzelzwerge e.V."

- Förderverein Grundschule Helfe e. V.

- Förderverein Grundschule Overberg e. V.

- Förderverein Theater an der Volme e. V.

- Kanu Club Hagen 1953 e. V.

- Kinderschutzbund Hagen e. V.

- Lernen Bildung Zukunft e. V.

- Mentor - Leselernhelfer*innen Hagen e. V.

- Nachhaltigkeitszentrum Hagen e. V.

- Phoenix Hagen e. V.

- Schützenverein Emst-Bissingheim-Oberstadt 1921 e. V.

- SG Hohenlimburg-Holthausen e. V.

- Stadtteilforum Eppenhausen e. V.

- Volkssternwarte Hagen e. V.

- Werkhof Hohenlimburg e. V.

- Yacht Club Harkortsee e. V