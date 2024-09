Sparkasse unterstützt Jugendbasketball

Für die Vereine in Hagen ist die Sparkasse ein treuer Partner. Konkret geht es um die Förderung des Jugendbasketball. Dafür stellt die Sparkasse an Volme und Ruhr in dieser Saison 39.000 Euro zur Verfügung.









© Sparkasse an Volme und Ruhr