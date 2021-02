Spende für Waschsalon

300 FFP2-Masken und 20 Schnelltests, die das Team vom Waschsalon gut gebrauchen kann. Besonders Menschen, die auf der Straße leben, haben es schwer, sich in der Pandemie zu schützen. Luthers Waschsalon ist derzeit natürlich auch geschlossen.

Normalerweise bietet das Haus an der Körnerstraße Wasch- und Hygienegelegenheiten, Arztkontakte, Beratung und Gepräche und auch einen offenen Treffpunkt. Aktuell können lediglich an zwei Tagen in der Woche Lebensmitteltüten ausgegeben werden. Auch dafür sind Spenden herzlich willkommen.