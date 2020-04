Seit mehreren Wochen sammeln Menschen bereits an der Altenhagener Brücke Spenden für Bedürftige. Ab sofort können die Sachen im Warenkorb in Boele und in der Caritas-Geschäftsstelle "Ma(h)lzeit" persönlich abgegeben werden. Am besten eignen sich verpackte, haltbare und ab sofort verzehrbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel. Auch Decken oder Schlafsäcke in gutem Zustand nimmt der Caritasverband entgegen. Es wird außerdem darum gebeten, die Spenden im Gebäude abzugeben und nicht vor die Tür zu legen.





Spenden können im Warenkorb, Boeler Kirchplatz 15, montags bis donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr oder alternativ in der Caritas-Geschäftsstelle "Ma(h)lzeit", Bergstaße 81, von montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr am Hintereingang abgegeben werden.