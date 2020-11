Spenden für Bedürftige

Luthers Waschsalon und die Bahnhofsmission bedanken sich für die Spenden, die in der Corona-Pandemie bisher in den Einrichtungen angekommen sind. Besonders zu Entedank gab es Unterstützung in Form von Lebensmitteln. Beide Einrichtungen sind Anlaufstellen der Diakonie für Bedürftige in Hagen.

