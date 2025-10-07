Spendenlauf beim Dahler Bauernmarkt

Hier gibt es jede Menge Spezialitäten aus der Region - frisches Obst und Gemüse, Wurst- und Käsespezialitäten, direkt von vor Ort. Das Ganze steht wie immer unter dem Motto: „Aus der Region, für die Region.“

Für ein besonderes Highlight sorgen in diesem Jahr die Pfadfinder aus Dahl: Sie veranstalten von 10 bis 13 Uhr einen Spendenlauf. Der erlös geht an das Waisenheim in Don Bosco, dass vor über 20 Jahren von den Pfadfindern gegründet wurde. Mitlaufen oder einfach spenden kann jede und jeder!