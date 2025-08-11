Navigation

Spendenlauf für Hospiz

Veröffentlicht: Montag, 11.08.2025 16:50

Ein Spendenlauf für das Hospiz Hagen hat am Sonntag (10. August) einen Erlös von fast 4000 Euro gebracht. Der Lauf ist der elfte seiner Art gewesen. 

© Radio Hagen

Die Friseurmeisterin Rani Sensen ist nicht nur selbst Läuferin, sondern vor allem Ideengeberin und Organisatorin des sommerlichen Spendenlaufs. Genau genommen wurde der Lauf mit der Zeit erweitert: Neben Joggern waren auch Nordic Walker, Spaziergänger und Radfahrer beteiligt.

Es ging 11 Kilometer vom Dortmunder Süden bis zum Hospiz in Hagen an der Rheinstraße. Dort war dann Abrechnung: Jeder Teilnehmer warf seinen Spendenbeitrag in die Dose. Solche Spendenaktionen sind wichtig, weil ein Hospiz 5% seiner Kosten selbst decken muss.

Weitere Meldungen

Letzte Hilfe Kurs

Lokalnachrichten Die Caritas bietet einen Kurs der besonderen Art an. Statt Erster Hilfe geht es dieses Wochenende um "Letzte Hilfe".

Schleifen für Streifen: Tag der Kinderhospizarbeit

Lokalnachrichten Am Montag (10. Februar) fahren die Streifenwagen der Hagener Polizei mit grünen Bändern geschmückt durchs Stadtgebiet. Grund ist der Tag der Kinderhospizarbeit.

Clown "Kunt A Bunt" übergibt Spende an Kinderhospiz

Mediathek Clowns sind schräg, witzig und bringen die meisten Menschen und vor allem Kinder zum Lachen.

skyline