Spendenlauf für Hospiz
Veröffentlicht: Montag, 11.08.2025 16:50
Ein Spendenlauf für das Hospiz Hagen hat am Sonntag (10. August) einen Erlös von fast 4000 Euro gebracht. Der Lauf ist der elfte seiner Art gewesen.
Die Friseurmeisterin Rani Sensen ist nicht nur selbst Läuferin, sondern vor allem Ideengeberin und Organisatorin des sommerlichen Spendenlaufs. Genau genommen wurde der Lauf mit der Zeit erweitert: Neben Joggern waren auch Nordic Walker, Spaziergänger und Radfahrer beteiligt.
Es ging 11 Kilometer vom Dortmunder Süden bis zum Hospiz in Hagen an der Rheinstraße. Dort war dann Abrechnung: Jeder Teilnehmer warf seinen Spendenbeitrag in die Dose. Solche Spendenaktionen sind wichtig, weil ein Hospiz 5% seiner Kosten selbst decken muss.