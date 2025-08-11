Spendenlauf für Hospiz

Die Friseurmeisterin Rani Sensen ist nicht nur selbst Läuferin, sondern vor allem Ideengeberin und Organisatorin des sommerlichen Spendenlaufs. Genau genommen wurde der Lauf mit der Zeit erweitert: Neben Joggern waren auch Nordic Walker, Spaziergänger und Radfahrer beteiligt.

Es ging 11 Kilometer vom Dortmunder Süden bis zum Hospiz in Hagen an der Rheinstraße. Dort war dann Abrechnung: Jeder Teilnehmer warf seinen Spendenbeitrag in die Dose. Solche Spendenaktionen sind wichtig, weil ein Hospiz 5% seiner Kosten selbst decken muss.