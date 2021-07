Sperrmüllsammlung am Dienstag

Die Abholung ist kostenlos. Die Leute sollten aber tatkräftig helfen und darauf achten, Sperrmüll, Elektroschrott und Sondermüll getrennt zu entsorgen. Mit Sperrmüllwagen und Containern geht es heute ins Volmetal zur Osemundstraße und in der Innenstadt in den Bereich Elbersufer, Mollstraße, Schürmannstraße. In Hohenlimburg ist der HEB auf der Hohenlimburger Straße und im Bereich Wesselbach unterwegs, in Eckesey an der Schillerstraße und der Wielandstraße. Außerdem fährt der Sperrmüllwagen zur Weißensteinstraße.

Unterstützt wird der HEB heute von Kollegen aus Gelsenkirchen und Duisburg. Nach und nach sollen alle Straßen in der Stadt angefahren werden, die von den Überflutungen betroffen waren. Das dauert aber ein paar Tage.

Wichtig: Wenn unbefugte Schrottsammler die Sperrmüllberge durchwühlen, sollten Anwohner einfach die Polizei rufen.