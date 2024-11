Sperrung der Vogelsanger Straße

Sperrungen der Vogelsanger Straße

Im Zuge der Arbeiten wird der Verkehr aus der Vogelsanger Straße durch Halb- und Vollsperrungen umgeleitet. Zunächst gilt ab Donnerstag (07.11.) eine Vollsperrung in der Straße "An der Hütte" ab der Einmündung "Distelstück". Die Häuser aber auch die Firmen in diesem Bereich können von der Nordstraße angefahren werden. Eine Durchfahrt von der Nordstraße bis zur Vogelsanger Straße ist nicht möglich.

Weitere Bauphasen geplant

Während der zweiten Bauphase arbeitet der WBH von der "Vogelsanger Straße" bis zur Einmündung "Distelstück" mit einer halbseitigen Sperrung. Zeitweise wird der Verkehr durch eine Baustellenampel gelenkt. Für den darauffolgenden Bauabschnitt ist die Straße "An der Hütte" von der Einmündung "Distelstück" bis zur "Nordstraße" voll gesperrt.