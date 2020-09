Sperrung wegen Fahrbahnschaden

Betroffen ist die Anschlussstelle Hohenlimburg. Dort ist die Auffahrt in Richtung Iserlohn und Hemer in der Nacht auf Donnerstag und in der Nacht auf Freitag gesperrt. Straßen.NRW muss dort einen Fahrbahnschaden beheben. Eine Umleitung wird eingerichtet. Rettungsfahrzeuge dürfen im Einsatz die Anschlussstelle befahren. Die Sperrungen dauern jeweils von 20 bis 5 Uhr.