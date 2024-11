Sperrungen auf A1/A45 am Westhofener Kreuz

Autobahn Westfalen bereiten Brückenneubauten vor

Die Autobahn Westfalen bereitet im Kreuz Westhofen den Neubau der vier Brücken vor, die die A1 über die A45 führen. Im Zuge der Arbeiten stehen nun Markierungsarbeiten an. Dazu müssen mehrfach Verbindungen im Kreuz gesperrt werden. Markierungsarbeiten sind allerdings witterungsabhängig. Eine Verschiebung der Arbeiten ist bei ungeeigneter Witterung möglich.

Sperrungen am Westhofener Kreuz

Am Donnerstag (14.11.) wird von 9 bis 14 Uhr die Verbindung von der A45, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Bremen gesperrt. Am Freitag (15.11.) ab 21 Uhr bis Samstag (16.11.) 6 Uhr ist die Verbindung von der A1, Fahrtrichtung Bremen, auf die A45 in Richtung Dortmund gesperrt. Der Verkehr wird mit rotem Punkt über die Anschlussstelle Schwerte umgeleitet.

Gleichzeitig ist wiederum die Verbindung von der A45, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Bremen gesperrt. Da hier auch die Parallelfahrbahn gesperrt wird, ist auch eine Fahrt von der A45, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Köln nicht möglich. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Dortmund-Süd umgeleitet.

Im Zuge der Arbeiten muss bereits ab 20 Uhr zeitweise zudem die A45 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Hier wird der Verkehr durch die noch geöffnete Parallelfahrbahn geleitet.