Stadtmuseum offiziell eröffnet

Der neue Leiter der Hagener Museen und Archive, Rainer Stamm, nannte das neue Stadtmuseum ein begehbares Gedächtnis der Stadt. Die Museen gehörten den Bürgerinnen und Bürgern, und sie hätten ein großes demokratisches Potential, wenn sie es schafften, "Geschichte" durch "Geschichten" zu ersetzen. Das älteste Exponat im neuen Stadtmuseum ist eine kleine Pinzette, das größte ist der 3,70 Meter hohe und 1,1 Tonnen schwere Eiserne Schmied. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils zwischen 12 und 17 Uhr ein Fest mit Musik und vielem mehr am Museum - eingeladen sind alle. Zwei Radio-Hagen-Moderatoren sind auch mit von der Partie: Am Samstag führt Timo Hiepler durchs Programm, am Sonntag Robin Hiermer.