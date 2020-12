Standorte für die Feuerwehr

Für die Berufsfeuerwehr soll es demnächst vier Standorte in der Stadt geben. Die Retter sollen dadurch schneller am Einsatzort sein. Außerdem besteht an der alten Wache Mitte ein derart großer Sanierungsstau, dass sie kurz über lang aufgegeben werden soll.

