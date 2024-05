StartchancenProgramm in Hagen

In Hagen können dreizehn Schulen vom Startchancen-Programm Unterstützung bekommen. Über das Programm wollen Land und Bund gezielt an den Schulen investieren, an denen die Herausforderungen am größten sind. Auch die Hagener Schulen wurden über einen Schulsozialindex ausgewählt. Sie können nun selbst entscheiden, ob sie am Programm teilnehmen werden.