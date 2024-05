Startschuss bei den Soccer Girls

Der Zulauf an Nachwuchstalenten im Mädchen- und Frauenfußball sei in den letzten Jahren gesunken, deswegen möchte der Verein speziell Mädchen fördern. Das Projekt richtet sich an Mädchen zwischen 6 und 17 Jahren. Mittwoch war der erste Trainingstag. Der war bereits ein voller Erfolg. Über 60 Mädchen sind auf den Platz gekommen. Das hat selbst den Verein überrascht - im positiven Sinne.

Mit den Soccer Girls will der Verein den Mädchen die Möglichkeit bieten unverbindlich in den Sport reinzuschnuppern und, im Idealfall, am Ball zu bleiben. Ein Jahr lang können Mädchen im Erich-Berlet-Stadion in Hohenlimburg kicken. Eine Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.

Eine Vorerfahrung ist nicht nötig, die Strukturierung des langfristigen Projektes soll ein reinschnuppern jederzeit unkompliziert ermöglichen.

Ausführlichere Infos zum Projekt findet ihr hier.