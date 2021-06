Stennertstraße wird gesperrt

Das bedeutet auch Sperrungen in der Freiheitstraße und Grünrockstraße. Der Verkehr aus der Grünrockstraße wird über die Bahnstraße geführt. Zudem wird die Einbahnstraßenregelung in der Freiheitstraße und der Preinstraße aufgehoben, sodass der Verkehr vom Parkplatz der Polizeiwache Hohenlimburg kommend zurück über die Freiheitstraße zur Bahnstraße geleitet wird. Während der Bauarbeiten fahren die Busse zwischen den Haltestellen „Hohenlimburg Bahnhof“ und „Hünenpforte“ beziehungsweise „Hohenlimburg Bahnhof“ und „Lennebad“ direkt über die Bahnstraße. Die Haltestellen „Hohenlimburg Mitte“ in der Grünrockstraße und in der Preinstraße entfallen. Ersatzhaltestellen werden in der Bahnstraße eingerichtet.