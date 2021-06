Stolpersteine in Hagen

Nächste Woche werden in Hagen weitere Stolpersteine verlegt. Die Aktion stammt vom Kölner Künstlers Gunter Demnig, sie soll an die Menschen erinnern, die aus Rassenhass in der Nazi-Zeit verschleppt und ermordet wurden. Die Stolpersteine werden vor ihren letzten Wohnadressen verlegt.