Strauchschnittsammeltermine

Reihum werden die bekannten Standorte in Eilpe, Haspe, Helfe und Vorhalle angefahren, Sammeltermine gibt es auch an der Kompostierungsanlage. Die Strauchschnittsammlungen finden Samstagsvormittags statt, das Angebot gilt für Privatleute und ist kostenlos. Allein im letzten Jahr kamen fast 4000 Kubikmeter Grün- und Strauchschnitt zusammen und konnten kompostiert werden.

Unabhängig von den Sammelterminen kann das Schnittgut auch jederzeit an der Kompostierungsanlage und an den Wertstoffhöfen in Haspe und Hohenlimburg abgegeben werden, dann aber gegen eine kleine Gebühr.