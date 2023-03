Für das studentisches Wohnen in Hagen sanieren sie gemeinsam mit der Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft (HEG) Altbaukomplexe in Wehringhausen. Dabei unterstützt auch Thomas Hammermeister-Kruse mit dem Förderverein. Er ist Geschäftsvorsitzender des Fördervereins und Lehrender an der Hochschule.

Wie kam die Idee für das neue Wohnungsbaukonzept?

So funktioniert es:

Hintergründe der Sanierung:

Wie ist das Feedback durch die Studenten?

Mehr Informationen zum studentischem Wohnen in Hagen gibt es hier.

Eindruck: Altbau vor der Sanierung