Studieren in Hagen

Die Fernuni hat bei den Zahlen noch mal zugelegt. Mehr Studierende, mehr Erstsemester. An den verschiedenen Standorten der FH gibt es aktuell gut 11.880 Studenten und Studentinnen. Das Wintersemester ist ein Hybridsemester, Corona-bedingt wird auch an der FH in der Regel von Zuhause aus studiert. Das praktiziert die Fernuni schon seit ihrer Gründung, Sie hat allein dadurch, dass sie Fernuni ist, klare Vorteile.

An Fernuni und Fachhochschule laufen aktuell die Bewerbungen für das nächste Sommersemester.

https://www.fernuni-hagen.de/

https://www4.fh-swf.de/de/home/