Es geht darum, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und dann Vögel zu zählen.Im Garten, im Park, auf dem Balkon oder vom Fenster aus kann jeder mitmachen und je nach Vogelart zählen. Die Ergebnisse sollten dann dem Naturschutzbund übermittelt werden - das geht über die Homepage, die App oder auch per Telefon. Die Stunde der Gartenvögel findet bereits zum 19. Mal statt. Die Zählung hilft dem Nabu, Trends für den Siedlungsraum abzulesen und wissenschaftlich auszuwerten. Aktuell geht es um Veränderungen in der Vogelwelt durch die Klimakrise. Eine Gewinnerin des wärmeren Winterwetters könnte zum Beispiel die Türkentaube sein, die am schwarzen Nackenstreifen zu erkennen ist. Vom Nabu gibt es auch Tipps für Vögel-freundliche Gärten. Die haben wir im Studioblog auf unserer Homepage zusammen gestellt.