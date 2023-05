Der Naturschutzbund - kurz NABU - ruft jedes Jahr zur "Stunde der Gartenvögel" auf. Interessierte sollen im eigenen Garten Fotos von Vögeln schießen, um eine Schätzung der Artenvielfalt in Deutschland bewerkstelligen zu können. Uns allen ist bewusst, dass sich auch bei uns in Deutschland immer weniger Arten von Vögeln, Insekten oder Tieren tümmeln, die wir in der freien Natur bestaunen können.

Und doch ist es irgendwie immer ein schönes Gefühl, wenn man beispielsweise einen Vogel im eigenen Garten entdeckt, den man zuvor noch nie gesehen hat. Um die Chance für solche Momente zu erhöhen, hat der NABU zusammen mit dem Partnerprojekt "gARTENreich" Tipps zusammengestellt, die dabei helfen sollen, die Artenvielfalt bei uns zu erhöhen.

© NABU/Frank Hecker © NABU/Frank Hecker

Die Tipps vom NABU für mehr Artenvielfalt

Heimische Gehölze wie Schwarzer Holunder, Kornelkirsche, Gewöhnliche Felsenbirne, Hundsrose und Berberitze nutzen. Ihre Blüten und Früchte bieten Leckerbissen für viele Tiere.

Blumenwiesen aus heimischen Wildblumen und Gräsern entwickeln sich über mehrere Jahre hinweg; sie werden von Jahr zu Jahr schöner und artenreicher. Wildkräuter und -blumen locken verschiedene Wildbienenarten, Käfer und andere Insekten an, die wiederum Nahrung für Vögel, Fledermäuse und Amphibien sind. Wer seine Wiesenfläche auch ab und zu als Spielfläche oder Liegewiese nutzen möchte, sollte statt einer Blumenwiese einen artenreichen Blumenrasen anlegen. Blumenrasen sind vielfältige Lebensräume und können, anders als eine Wiese, häufiger betreten werden.

Ein buntes Blütenmeer aus heimischen Wildstauden sieht nicht nur schön aus, es ist auch ein Schlemmerbuffet für viele Insektenarten.

Eine Ecke im Garten, die wenig oder gar nicht bearbeitet wird, ist ein Paradies für Vögel, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und kleine Tiere, wie Igel und Blindschleiche. Viele Insekten, wie Prachtkäfer und die Blaue Holzbiene benötigen Totholz als Lebensraum, eine große Zahl von Wildbienenarten nistet zudem in der Erde.

Auch Vögel und Insekten haben Durst, einige Tiere benötigen Wasser, um ihre Eier abzulegen. Wer etwas für Libellen und andere wassergebundene Insekten tun möchte, aber nur wenig Platz hat, der kann in seinem Garten einen Miniteich anlegen.

Weiterführende Informationen zu den Gartentipps erhaltet ihr über diesen Link. Die Stunde der Gartenvögel geht vom 12. bis 14. Mai 2023. Alle, die mitmachen wollen, können sich hier informieren.