Stunde der Wintervögel

Schon zum zehnten Mal beteiligt sich der Nabu Hagen an der Aktion. Ziel ist es, Vögel in der Umgebung zu zählen. Mithilfe eines Meldebogens oder einer Nabu-App können bestimmte Vogelarten ganz einfach erfasst werden. Aufgrund des Insektensterbens oder dem Verlust vom Lebensraum sterben einige Vögel aus oder ziehen in der Winterzeit in den Süden. Bei einer Aktion der Biologischen Station am Haus Busch kamen gestern einige Besucher zum Vögelzählen.

© Radio Hagen

Wer bei der Aktion mitmachen will: Noch bis zum 20. Januar könnt ihr Vögel beobachten und eure Ergebnisse an www.stundederwintervoegel.de schicken oder ganz einfach mobil über die Nabu-App ,,Vogelwelt".