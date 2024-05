Summer Game am Sonntag

Sonntag geht Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen wieder in die Eishalle. Dann verwandelt sich die Balver Zinn Arena in Iserlohn zum zweiten Mal in eine Handball-Arena. Beim "Märkische Bank Summer-Game" empfängt der VfL dann den TuSEM Essen zum "Westschlager".

