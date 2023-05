Summer-Game gewonnen

Bei glänzender Stimmung von den Rängen hatte Eintracht lange Zeit leichte Vorteile und führte. In der 53. Minute gingen dann erstmals wieder die Gäste aus Hessen in Führung und als dann Valentin Schmidt und Pierre Busch ihre Siebenmeter verwarfen, drohte das Spiel aus den Händen zu gleiten. Doch die Hagener behielten die Nerven und holten den fünften Sieg in Serie in der Schlussphase.