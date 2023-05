Suppenküche nach Renovierung wieder zurück

In den Räumen am Märkischen Ring werden pro Öffnungstag bis zu 220 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Der Stand der Dinge wurde gestern im Sozialausschuss vorgestellt. Die Suppenküche nutzt Räume im CVJM, auch dieses Gebäude war bei der Flutkatastrophe im vorletzten Sommer erheblich beschädigt worden. Die Renovierung war aufwendig, die Suppenküche musste zur Johanniskirche ausweichen. Nun ist sie wieder zurück und wird weiter durch eine große Spendenbereitschaft von Firmen und Privatleuten in Hagen getragen. Die Menschen, die zur Suppenküche kommen, sind eigentlich ein Querschnitt durch unsere Gesellschaft, sagt die Vorsitzende des Sozialausschusses, Anja Engelhardt. Sie ist froh, das es eine solche Einrichtung in unserer Stadt gibt. Die Suppenküche entstand Mitte der 1990er Jahre, nachdem ein Obdachloser in Hagen erfroren war.