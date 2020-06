Tag der Milch

In den letzten Wochen haben viele Leute zu Hause gekocht und gegessen und nicht in der Kantine oder Restaurants. Nicht alle Molkereien konnten sich von jetzt auf gleich auf die Produktion von kleineren Gebinden umstellen. Gleichzeitig stieg der Druck des Handels: Die Qualität soll steigen, die Preise sollen sinken. Auch das Wetter spielt in der Landwirtschaft eine große Rolle. Es ist schon wieder so trocken, dass die Bauern ums Grünfutter fürchten. Nach der Dürre der letzten zwei Jahre sind die Futtervorräte knapp.