Tag der offenen Tür im Theater Hagen

Das Theater Hagen öffnete ab 13 Uhr wie jedes Jahr alle seine Türen. Man konnte hinter die Kulissen schauen und an Workshops für Jung und Alt teilnehmen. Miteingeplant wurde eine Spielzeitvorschau auf der Großen Bühne und ein Open-Air-Konzert. Sören Schuhmacher ist Teil der Crew und erklärt die Intentionen des Tags der offenen Tür.

Der Eintritt war frei und Popcorn und Zuckerwatte waren inklusive. Eine Getränke- und Grillstation waren auf dem Hof zu finden. Vor Ort konnte man sich T-Shirts und Jutebeutel kaufen und bedrucken lassen. Die Besucher konnten sich entweder frei im Theater umschauen oder gegen eine Wertmarke an einer Theaterführung teilnehmen. Die Bühne, die Schreinerei und der Malersaal konnten besucht werden um den Besuchern zu zeigen welch eine Arbeit hinter den Kulissen statt findet.

In der Maske konnten sich die Kinder ihre Gesichter oder ihre Arme mit Farb- oder Glitzermotiven von der Crew bemalen lassen. Auch in anderen Räumen gab es Projekte an denen die Kinder ihrer Kreativität freien lauf lassen konnten. Crew-Mitglied Jutta Schlüter betreut eines dieser Projekte.

Zum krönenden Abschluss beginnt am Abend das Konzert wo die Sängerinnen Vanessa Henning und Begüm Tüzemen mit angloamerikanischen und türkisch-anatolischen Songs für Stimmung sorgen.