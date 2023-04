Tag des Sports in Hagen

Interessierte Sport-Vereine können in und vor der Krollmann-Arena, in der Heinz-Werner-Schmunz-Halle (ehemalige THG-Halle), im Ischlandstadion und auch im Westfalenbad Informations-Stände aufbauen und Schnupper- und Mitmach-Aktionen anbieten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Vereine, die mitmachen wollen, können sich bis Mitte Juli formlos anmelden. Und zwar per Mail an: servicezentrumsport@stadt-hagen.de. Der Tag des Sports wird von der Hagenbad, dem Stadtsportbund, dem Servicezentrum Sport und der Stadt organisiert.