Talbrücke Rahmede: die Menschen brauchen Hilfe

Nach rund acht Wochen sind viele Betroffene bereits am Limit. Menschen an der Umleitungsstrecken, die nachts kein Auge zubekommen. Unternehmer, die ihre Waren und Rohstoffe nicht von A nach B bekommen. Die Landesregierung hat bei einem Spitzengespräch noch einmal - auch finanzielle - Unterstützung zugesagt. Währenddessen laufen die Planungen in Sachen neue Brücke. Und bezüglich einer möglichen Sprengung. Hier prüft ein Ingenieurbüro zur Zeit, wie die – auch für die Anwohner unter der Brücke – sicher laufen könnte.