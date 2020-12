Tannenbaum entsorgen

Die ausgedienten Tannen können bis zum 6. Junuar auf allen offenen Schulhöfen abgelegt werden. Außerdem werden sie bis Silvester an den Wertstoffhöfen, am HEB-Betriebshof und an der Kompostierungsanlage Donnerkuhle angenommen. Die Abgabe ist kostenlos, die Bäume müssen aber komplett schmucklos sein. Außerdem sollen die Tannen weder kleingeschnitten noch in Säcke gepackt sein.