Team Brückenbauer

In der Region geht das Team Brückenbauer an den Start. Mit Sitz in Lüdenscheid soll es Abriss und Neubau der Talbrücke Rahmede begleiten. Der Bürgermeister der Stadt, Sebastian Wagemeyer, wurde dafür extra vom Bundesverkehrsministerium zum Bürgerbeauftragten ernannt.

