Thalia aus Hagen erhält Auszeichnung

Thalia wird ausgezeichnet

Als Begründung für die Auszeichnung wurde die Wettbewerbsstärke und die Zukunftsfähigkeit des Buchhändlers genannt. Thalia hat seinen Hauptsitz in Hagen, genauer gesagt in Bathey. Eine Filiale gibt es in der Innenstadt. Insgesamt besteht das Unternehmen aus 394 eigenen Buchhandlungen in Deutschland und Österreich sowie einem Onlineshop. Dazu kommen Anteile an Buchhandlungen in der Schweiz. Im vergangenen Jahr konnte so ein Umsatz von insgesamt mehr als 1,9 Mrd. Euro erwirtschaftet werden. Damit ist Thalia das größte Buchhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum.