Tod eines Sportschützen

Der Freund hatte ihn damals mit einer Flasche Wodka besucht. In den frühen Morgenstunden habe der Angeklagte dann mehrfach auf seinen Freund geschossen. Erst wurde der an Bein, Bauch und Brust verletzt, dann vom Angeklagten getreten und schließlich durch Schüsse in den Rücken und den Hinterkopf getötet.

Der Angeklagte selbst rief Stunden nach der Tat die Polizei. Er sitzt in Untersuchungshaft, sein Motiv ist bis heute völlig unklar. Der Prozess sollte eigentlich schon vor zwei Wochen beginnen, wurde aber wegen Quarantäne verschoben. Es bestand der Verdacht, dass sich der Zellennachbar des Angeklagten mit Corona infiziert haben könnte.