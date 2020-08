Tödlicher Unfall

Bei einem Unfall in Herdecke ist am Abend ein E-Bike-Fahrer gestorben. Gegen halb elf war ein Autofahrer aus Hagen auf der Wittbräucker Straße unterwegs. In Höhe der Gaststätte sei der Fahrradfahrer dann plötzlich von rechts nach links über die Straße gefahren.

