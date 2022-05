Tötungsverdacht in Vorhalle

Der Mann tauchte gestern Abend in der Innenstadtwache der Polizei auf und berichtete von einer toten Frau in seiner Wohnung in Vorhalle.

Die Polizei fuhr hin und fand die Leiche einer Frau.

Sie nahm den Mann fest. Die Frau soll heute Nachmittag obduziert werden, morgen ist der U-Haft-Prüfungstermin für den verdächtigen Mann. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt, weiter Einzelheiten sind noch nicht bekannt.