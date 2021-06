Trauerbeflaggung am Rathaus

Damit beteiligt sich Hagen an einer Aktion des Landes NRW. Morgen werden die Flaggen vor dem Rathaus an der Volme auf Halbmast gehisst. Mit der Trauerbeflaggung soll der Verstorbenen und der Angehörigen gedacht werden. Gleichzeitig soll die Aktion auch Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft bringen. Seit Pandemiebeginn sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 17.000 Menschen an oder mit Corona gestorben.