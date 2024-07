Trickbetrüger klaut Schmuck und mehr als Hundert Euro Bargeld

Ein Trickbetrüger hat am Dienstag Schmuck und mehr als Hundert Euro Bargeld von einer Seniorin erbeutet. Der Mann klingelte am Nachmittag bei einer 88-Jährigen in der Haldener Straße und gab vor die Wasserleitungen prüfen zu müssen.

© Fotolia