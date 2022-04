TS Selbecke: 6.200 Euro für Ukrainehilfe

Die Kinder hatten selbst die Idee, etwas für die Menschen in der Ukraine zu tun. Zusammen mit der Jugendabteilung des Vereins wurde ein Spendenlauf auf die Beine gestellt. In der Eilper Rundturnhalle mussten die Kinder einen Hindernis-Parcours bewältigen. Pro gelaufene Runde haben Sponsoren - wie z.B. die eigenen Eltern - den Kinder einen gewissen Betrag gezahlt. Letztendlich sind so 6.200 Euro zusammen gekommen. Wenn auch ihr Geld an die Ukraine-Hilfe unserer Aktion Lichtblicke spenden wollt, findet ihr alle Infos dazu hier.