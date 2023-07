Tuchmarkt im Freilichtmuseum

Zu sehen sind Ausstellungen rund um das Thema Nadel und Stoffe. Händler bieten ihre selbst gemachte Ware zum Verkauf an und zeigen unter anderem, wie man aus Wolle selbst einen Faden spinnen kann. Der Tuchmarkt erstreckt sich über die gesamten Museumswege und führt passend zum Freilichtmuseum die traditionellen Handwerksgriffe vor. Der Tuchmarkt geht an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag gibt es zusätzlich einen Besuch von Islandpferden und eine Führung zum Thema Eisen für alle, die nicht an Stoffen interessiert sind.