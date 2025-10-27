TV-Star Jaecki Schwarz über das Unnötigste, das er je kaufte

Berlin (dpa) - Schauspieler Jaecki Schwarz wartet bei der beliebten ZDF-Krimireihe «Ein starkes Team» jede Woche mit einer neuen halbseidenen Geschäftsidee auf. Im echten Leben ist der Darsteller der Kultfigur «Sputnik» aber auch schon höchstpersönlich auf einen Tinnef-Verkäufer hereingefallen. «Ich hatte mir mal Bierbecher gekauft, die man essen kann. Ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, was ich mir dabei gedacht habe», sagte der Berliner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der 79-Jährige hat aber auch ernstere Sorgen. Er beklagt, dass es zu wenige gute Rollen für ältere Männer und Frauen im deutschen Fernsehen gibt. «Auf jeden Fall, wir haben ja auch tief sitzende Probleme, die gezeigt werden müssen. Auch ältere Menschen schauen zu, und ihre Themen und Sorgen sollten genauso repräsentiert werden.»

Seit der ersten Folge 1994 als «Sputnik» dabei

Schwarz bringt in die Fälle von «Ein starkes Team» jedes Mal eine Prise Humor - ein wichtiger Bestandteil, wie er erläutert. «Die Engländer, Amerikaner und Franzosen machen das ja auch, und in einem ernsthaften Drama gehört so etwas einfach dazu. Man muss das Publikum ja auch ein bisschen auflockern, damit es dranbleibt.»

Die «Ein starkes Team»-Episode «Für immer jung» ist Folge Nummer 100 des Dauerbrenners aus dem Hause Ufa Fiction und steht in der ZDF-Mediathek. Schwarz ist seit der ersten Episode 1994 dabei.