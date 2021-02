Twittergewitter 3.0

Im Minutentakt berichten Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland über ihren Berufsalltag und ihre Einsätze – so auch die Leitstelle der Feuerwehr in Hagen. Die Aktion läuft heute von 8 bis 20 Uhr über Twitter unter dem Hashtag #Hagen112. Die Hagener Feuerwehr beteiligt sich damit zum zweiten Mal am Twittergewitter.