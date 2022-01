Überfall auf Netto-Markt

Der Überfall passierte kurz vor Ladenschluss im Netto-Markt an der Selbecker Straße. Gegen 10 vor 10 am Abend waren drei Männer in dem Laden aufgetaucht. Sie bedrohten die Angestellten mit Schusswaffen und einem Messer und ließen sich die Kassen öffnen.

Mit einer unbekannten Menge an Bargeld flüchteten sie dann aus dem Laden und fuhren mit einem Auto davon. Die Fahndung läuft, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.