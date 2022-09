Überfall auf Juwelier in Haspe

Der Überfall passierte an einem Mittag in einem Geschäft an der Berliner Straße. Die Frau stand mit einem der drei gemeinsamen Kinder in Kinderwagen vor dem Haus Schmiere. Drinnen bedrohte ihr Mann den Juwelier mit einer Schreckschusswaffe. Als sich der Juwelier wehrte, schlug ihm der Angreifer mindestens 50 Mal mit der Waffe auf den Kopf. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Danach flüchtete das Paar, es wurde noch am selben Tag festgenommen.