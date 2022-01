Unfälle auf der A45

Zwei Menschen sind gestern bei Unfällen auf der A 45 schwer verletzt worden. Der erste Unfall passierte im Stau vor der Sperrung in Höhe Lüdenscheid. Ein Kleintransporter war ungebremst auf einen stehenden Lkw gefahren. Dabei wurde ein Beifahrer so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

