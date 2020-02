Unfall A 45

Die Sperrung der Autobahn 45 zieht sich wahrscheinlich bis weit in den Mittag. Zwei Abschleppunternehmen sind mit schwerem Gerät vor Ort, um den Lkw zu bergen. Der Sattelzug war heute Früh in den Grünstreifen geraten und daraufhin umgekippt. Der Fahrer und eine Autofahrerin, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in den Laster prallte, wurden leicht verletzt.

© Alex Talash