Unfall in Haspe

Drei junge Männer sind gestern Abend bei einem Unfall in Haspe leicht verletzt worden. Die 18-Jährigen waren im Kleinwagen auf der Hestertstraße bergab in Richtung Stadtzentrum Haspe unterwegs. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und geriet in den Grünstreifen.

© Alex Talash